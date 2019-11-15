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Тараканы и жуткая вонь: в пансионате Челябинска пенсионеров оставляли гнить заживо

За последние три года в доме престарелых умерло не менее 50 человек.

Тараканы и жуткая вонь: в пансионате Челябинска пенсионеров оставляли гнить заживо
Пенсионер. Фото: КП/Маковеева Светлана

В Челябинске в одном из местных пансионатов постояльцев оставляют гнить заживо. На днях дурную славу приобрел дом престарелых «Золотая осень». Выяснилось, что за последние три года существования организации в стенах умерло 50 возрастных клиентов. Родственники платили за услуги сиделок по 20 тысяч рублей ежемесячно, но проверять условия содержания не спешили.

Журналисты выяснили, что стариков кормили непонятной субстанцией, очень схожей с тюремной едой. Некоторым из них предлагали употреблять лекарства, оказывающие успокоительный эффект, без необходимости. У некоторых из сотрудников отсутствовали не только официальные документы о трудоустройстве, но и санитарные книжки. Не было в штате и врача, который мог бы оперативно оказать помощь. По стенам, по данным СМИ, бегали тараканы, а старикам запрещали разговаривать по телефонам.

В СК возбудили уголовное дело по статье «Производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас в здании проводится глобальная проверка, стариков разместили в больницах города. Сотрудники пансионата пояснить суть происходящего не смогли – журналистам «Подъема» они заявили, что «разбирательство идет, но что именно происходит, они не понимают».

Хозяйка пансионата также отметила – нарушения в функционировании центра были, но они были незначительными, с ними удалось оперативно разобраться. Кроме пансионата в Челябинске женщина владеет несколькими схожими по функционалу организациями в других городах страны.

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Тараканы и жуткая вонь: в пансионате Челябинска пенсионеров оставляли гнить заживо
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