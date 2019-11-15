После новостей о пропаже Татьяна Доронина нашлась в больнице

Актриса Татьяна Доронина находится в больнице на плановом лечении. Об этом сообщил ее помощник Игорь Орбу. По его словам, с актрисой все хорошо и за ее здоровье волноваться не стоит.

Ранее телеведущий Андрей Малахов сообщил, что Татьяна Доронина пропала. С ней не могут связаться ее близкие друзья Инна Чурикова, Александр Михайлов, первый муж Олег Басилашвили. Он также напомнил, что у актрисы не сложились отношения с нынешним руководителем МХАТа имени Горького Эдуардом Бояковым. Доронина не хотела покидать должность худрука своего любимого театра, но ее, по сути, заставили. При этом специально для нее в театре придумали должность – почетный президент.

«Со мной от Малахова уже связывались пять или шесть человек. Всем было объяснено, со всеми мы поговорили. Все с ней нормально. Ждем 21 ноября. Будет награждение. Она сейчас на плановой госпитализации, но ничего критического с ней нет. Все нормально, не волнуйтесь, все хорошо», — сказал Игорь Орбу.

Отметим, что на 21 ноября в Екатерининском зале кремлевской резиденции президента состоится награждение президента МХАТ имени Горького Татьяны Дорониной орденом «За заслуги перед отечеством» I степени. Добавим, что государственную награду актрисе будет вручать лично президент России Владимир Путин.