НОВОСТИ

«Мне снесло крышу»: Буланова вспомнила начало романа с Радимовым

По словам исполнительницы, таких чувств она больше не испытывала никогда.

«Мне снесло крышу»: Буланова вспомнила начало романа с Радимовым
Буланова сильно любила Радимова/http://globallookpress.com/

Певица Татьяна Буланова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила начало своего романа с футболистом Владиславом Радимовым. Вместе они были на протяжении одиннадцати лет. У них есть совместный сын Никита, который родился в 2007 году. Три года назад она рассталась со спортсменом.

Татьяна Буланова. Фото
Буланова сильно влюбилась в Радимова/http://globallookpress.com/

Их знакомство началось с интервью, которое она решила взять у спортсмена. Причем, как сказала Буланова, это был ее первый подобный опыт. Раньше все время интервью брали у нее.

«Мне, если честно, был не интересен футбол. Я стала судорожно вспоминать, о чем меня спрашивают во время интервью. Надо отдать должное: именно благодаря ему состоялась эта беседа. Первые полгода после знакомства мы просто переписывались. А потом началось. Мне просто снесло крышу. Это на самом деле такое классное чувство. Я благодарна Владу, что оно было в моей жизни», — заметила исполнительница.

Отметим, что на протяжении всей программы ведущий Борис Корчевников пытался выведать, с кем сейчас живет звезда. Она лишь сказала, что влюблена, но имя любимого человека называть не стала. «Детей с ним я пока не познакомила. Кто он такой, скажу в следующей программе про себя», — заявила Татьяна Буланова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Борис КорчевниковВладислав РадимовПрограмма "Судьба человека"Татьяна Буланова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мне снесло крышу»: Буланова вспомнила начало романа с Радимовым
Интересно?
Поделись с друзьями: