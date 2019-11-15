«Мне снесло крышу»: Буланова вспомнила начало романа с Радимовым

Певица Татьяна Буланова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила начало своего романа с футболистом Владиславом Радимовым. Вместе они были на протяжении одиннадцати лет. У них есть совместный сын Никита, который родился в 2007 году. Три года назад она рассталась со спортсменом.

Их знакомство началось с интервью, которое она решила взять у спортсмена. Причем, как сказала Буланова, это был ее первый подобный опыт. Раньше все время интервью брали у нее.

«Мне, если честно, был не интересен футбол. Я стала судорожно вспоминать, о чем меня спрашивают во время интервью. Надо отдать должное: именно благодаря ему состоялась эта беседа. Первые полгода после знакомства мы просто переписывались. А потом началось. Мне просто снесло крышу. Это на самом деле такое классное чувство. Я благодарна Владу, что оно было в моей жизни», — заметила исполнительница.

Отметим, что на протяжении всей программы ведущий Борис Корчевников пытался выведать, с кем сейчас живет звезда. Она лишь сказала, что влюблена, но имя любимого человека называть не стала. «Детей с ним я пока не познакомила. Кто он такой, скажу в следующей программе про себя», — заявила Татьяна Буланова.