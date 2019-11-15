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Как умирал благовещенский стрелок: три пули навылет

Прежде чем испустить дух, юноша получил три тяжелых ранения от силовиков.

Как умирал благовещенский стрелок: три пули навылет
Вооруженный сотрудник полиции. Фото: КП/Булатов Алексей

Перед тем, как душа покинула тело, благовещенский стрелок словил три пули от силовиков. Журналисты выяснили, какими были последние минуты жизни 19-летнего Даниила Засорина, чье имя фигурирует в деле как главного обвиняемого. Как стало известно, самыми первыми на место ЧП прибыли сотрудники ГИБДД, которые дежурили неподалеку. Именно они узнали о том, что в здании скрывается вооруженный человек, и принялись стрелять.

В момент начала перестрелки Засорин укрывался в одной из аудиторий. Ранее сообщалось, что дверь кабинета была закрыта изнутри. Однако, по данным Telegram-канала Baza, три пули все же попали в тело юноши – одна в левое плечо, вторая – в районе правого плеча, а третья – возле бедра. Все они прошли навылет.

Стали ли эти пули роковыми для студента, предстоит определить следствию. Судмедэксперты уже выяснили, что в момент нападения на сверстников Засорин был полностью трезв. Теперь ему предстоит посмертная психиатрическая экспертиза. Кроме того, выяснилось, что колледж, в стенах которого все и произошло, не поменял охрану. Учебное учреждение продолжает обслуживать та же фирма, что и делала это раньше.

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Как умирал благовещенский стрелок: три пули навылет
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