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«Уральские пельмени» написали на Нетиевского два новых заявления в полицию

Шоумена подозревают в выводе крупной суммы денег, которая принадлежала юмористическому коллективу.

«Уральские пельмени» написали на Нетиевского два новых заявления в полицию
На Нетиевского могут завести два новых дела/http://globallookpress.com/

Директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов сообщил, что он со своими юристами подал два новых заявления на бывшего руководителя юмористического коллектива Сергея Нетиевского, который несколько лет назад оставил свой пост.

Шоу "Уральские пельмени". Фото
«Уральские пельмени» продолжают войну с Нетиевским/http://globallookpress.com/

Как заметил Орлов, Нетиевский подозревается в новых фактах вывода средств, которые принадлежат «Уральским пельменям». Как считает нынешний директор, шоумен в свое время осуществил несколько выплат своему ИП и родственникам за проведение несуществующих концертов. При этом он еще и писал сценарии, которых на самом деле не существовало. Орлов уверен, что на этих махинациях Нетиевского коллектив потерял порядка восьми миллионов рублей.

При этом директор отметил, что о точной сумме потерь пока говорить рано. Она после соответствующей проверки может достигнуть и вообще каких-то заоблачных цифр – порядка сорока миллионов рублей. Как заметил Орлов, о новых фактах стало известно случайно. После детальной инвентаризации. Причем внимание обратил один из участников шоу, имя которого, впрочем, Орлов не стал озвучивать. Директор добавил, что надеется на заведение уголовного дела по статье «Мошенничество». Сам Нетиевский новые факты, вскрывшиеся в этой скандальной истории, пока не комментирует.

Конфликт с бывшим директором длится у «Уральских пельменей» уже несколько лет. Стороны обвиняют друг друга в выводе средств, захвате активов и прочих нарушениях. Суды по этому громкому делу длятся не один год, сообщает портал Ura.ru.

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Евгений ОрловСергей Нетиевскийшоу "Уральские пельмени"
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«Уральские пельмени» написали на Нетиевского два новых заявления в полицию
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