Кинжинов из «Битвы экстрасенсов» объяснил, почему Снигирь и Цыганов скрывают брак

Ранее в прессе появилась информация о том, что Юлия Снигирь и Евгений Цыганов тайно узаконили отношения. Молодые люди уже не раз появлялись на публике вместе, не скрывая появление обручальных колец на безымянных пальцах. При этом актеры продолжают держать в тайне от общественности брак, избегая вопросов о личной жизни. Напомним, что в марте 2016 года Юлия впервые стала мамой. Она родила сына Федора. Таким образом, у Цыганова стало восемь детей.

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В интервью Teleprogramma.pro финалист восемнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов объяснил, почему Снигирь и Цыганов до сих пор скрывают брак от общественности. И при этом появляются на публике с обручальными кольцами, подтверждающими факт того, что актеры узаконили отношения.

Разложив карты таро, экстрасенс пришел к выводу, что влюбленные не готовы афишировать личные аспекты частной жизни — скрывая тем самым памятные моменты от публики. Кроме того, Кинжинов напомнил о том, что ради Юлии многодетный актер оставил бывшую избранницу Ирину Леонову и семерых детей.

«Брак – это таинство, это очень личное, далеко не все хотят выставлять свои отношения напоказ и афишировать их. Особенно когда вокруг злые языки беспрестанно говорят о том, что ради Юлии Евгений бросил жену с семью детьми! Кольца – это для них, а не для публики», – подметил финалист «Битвы экстрасенсов».

Напомним, что младшая дочь Евгения Цыганова от Леоновой появилась на свет в сентябре 2015 года. А уже спустя шесть месяцев Юлия Снигирь подарила актеру сына. Таким образом, разница в возрасте между маленькой Верой (дочка Цыганова. – Прим. ред.) и Федей составила всего полгода.