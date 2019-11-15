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«Волк будет с подворотами?»: россияне не хотели бы видеть ремейк «Ну, погоди!»

Многие из высказавшихся назвали его неприкосновенной частью своего детства.

«Волк будет с подворотами?»: россияне не хотели бы видеть ремейк «Ну, погоди!»
Ростовые куклы - заяц и волк из мультфильма `Ну погоди!`. Фото: КП/Гусева Евгения

Многие россияне оказались не в восторге от новости про возможное появление дополнительных серий «Ну, погоди!». Люди заявили, что в целом относятся к идее достаточно скептично и боятся, что мультик, который был неприкосновенной частью их детства, будет испорчен.

Так, в социальных сетях активно высказывают свои предположения по поводу негативных изменений. Сразу несколько человек предположили, что волк будет щеголять подворотами, а заяц – новым iPhone. «Продаю идеи: заяц – видеоблогер,волк будет за ним гоняться. И чтобы обязательно квадрокоптеры были. Или волк ловит зайца-покемона», — иронизирует один из мужчин.

Сразу несколько человек вспомнили о том, что недавно «Союзмультфильм» выпустил новые серии к «Простоквашино». Тогда мнения разделились – одни уверенно заявили, что рады увидеть старых героев. Другим же новые эпизоды категорически не понравились.

В руководстве «Союзмультфильма» проблем не видят. Там пояснили, что 26 новых серий появятся в честь юбилея детской ленты – в этом году «Ну, погоди!» отметил 50 лет. Первую серию можно будет увидеть уже летом 2020 года, акцентирует внимание ТАСС.

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«Волк будет с подворотами?»: россияне не хотели бы видеть ремейк «Ну, погоди!»
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