Буланова после расставания с мужьями продолжала жить с ними в одной квартире

Как сказала певица, так в ее жизни случилось и после первого, и после второго брака.

Певица Татьяна Буланова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о своих мужьях. Яркая исполнительница, как известно, была дважды замужем. С первым супругом, продюсером Николаем Тагриным, она прожила 13 лет, а с футболистом Владиславом Радимовым — 11.

Как заметила певица, после разводов еще какое-то время бывшие мужья жили с ней под одной крышей. «Там был такой технический момент. Когда с Колей разошлись, он жил у меня дома примерно полтора года. У него просто в квартире шел ремонт. С Владом произошло то же самое. Он жил со мной чуть меньше. Просто мы жили в разных комнатах», — сказала она.

При этом певица отметила, что любое расставание – это всегда очень тяжело. «Если даже вы просто разошлись. Это как маленькая смерть. Ну у меня такой характер. Если я решила расстаться, то все. Дважды в одну реку не входят. Примирение с бывшими, конечно, невозможно», — заметила Татьяна Буланова.

Между тем после расставаний она сохраняет прекрасные отношения с бывшими. К примеру, на последнем дне рождения Тагрин был у нее дома вместе с нынешней супругой. «Первый супруг Николай был со своей женой, второго мужа не было. Я честно пригласила его. Спросила: «Ты придешь?» Он сказал, что не придет», — заявила исполнительница.