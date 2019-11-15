Приписавший алкогольное опьянение шестилетнему мальчику криминалист ответит за халатность

Сам обвиняемый уверен – ошибки в его работе не было.

Следственный комитет по Кировской области возбудил уголовное дело против криминалиста, который приписал алкогольное опьянение шестилетнему мальчику. Напомним, в июле 2019 года в селе Буйском сотрудник правоохранительных органов, находясь за рулем машины, сбил шестилетнего ребенка, который в тот момент ехал на велосипеде по проселочной дороге. После вскрытия эксперты обнаружили в крови ребенка наличие алкоголя.

После возникновения скандала глава федерального СК Александр Бастрыкин взял расследование дела на личный контроль. Теперь же органы возбудили уголовное дело против криминалиста. Сергея Насонова обвиняют в халатности и неисполнении должностных обязанностей. Сам подсудимый считает – в его работе ошибок не было. Почему же ситуация повернулась таким образом, он ответить также не может, ведь в момент ЧП его на месте не было, подчеркивает РИА Новости.

Родители погибшего мальчика уверены – криминалисту нужно дать больший срок – до двух лет тюрьмы. Сами они видят в произошедшем совсем другую статью – «Заведомо ложное заключение эксперта».