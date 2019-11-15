Ставший знаменитым после чуда на кукурузном поле пилот стал прятаться от пассажиров

Ставший знаменитым на всю страну после свершившегося чуда на кукурузном поле пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов начал скрываться от пассажиров. Клиенты компании неоднократно отмечали — они слишком поздно узнавали, кто именно находится за штурвалом лайнера, поскольку Юсупов теперь предпочитает не представляться, а просто приветствовать.

Сам Дамир признался РИА Новости, что видит в своей скрытности исключительно плюсы, ведь после того случая люди стали волноваться, когда слышат его имя. Спустя несколько месяцев Юсупов вновь представился клиентам, надеясь, что ажиотаж стих, однако через считанные минуты борт попал в зону турбулентности, среди людей началась паника. Юсупов уверен – главное, чтобы его пассажиры были спокойны.

Напомним, в августе Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным сумели посадить самолет на кукурузное поле после отказа обоих двигателей. Прямо во время взлета в турбины попали птицы, из-за чего система дала сбой. Оба пилота получили звание Героев России, а экипаж – ордена Мужества.