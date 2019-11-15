Оскандалившаяся Бочкарева объяснила, почему ее школа-студия сменила прописку

Актриса Наталья Бочкарева в Instagram объяснила, почему ее школа-студия, где она занимается с одаренными детьми, сменила прописку и перебралась в другое место. Как она отметила, это случилось не по ее воле. Она заметила, что это все неправда, будто бы у нее забрали «бизнес» и она прячется, как выразилась актриса, в сибирской норе.

По словам звезды, у нее сейчас в жизни все хорошо. Школа-студия работает в другом помещении. Каждый день она видит радостные улыбки детей, которые приносят ей счастье. Бочкарева подчеркнула, что школа-студия вовсе не ее бизнес, как писали журналисты. Это социальный проект. Он направлен на помощь детям из малоимущих семей.

«Не хотела быть слабой, но мне очень горько и досадно, что мечта, к которой я так долго шла, превратилась в очаг сплетен. Именно по этой причине я молчу. Что бы там ни выдумывали, я своих учеников буду оберегать, как настоящая мать! И лезть в мир, где живут дети, со своим самоваром никому не позволю!» — сказала актриса, которая, по собственному признанию, очень переживает за будущее своих детей.

Напомним, что несколько месяцев назад Наталья Бочкарева угодила в скандал. Она была задержана сотрудниками ГИБДД. При себе у нее оказались наркотические вещества. Звезда долгое время утверждала, что ее подставили. Добавим, что после скандала звезда на продолжительное время ушла в тень. Она перестала отвечать на звонки журналистов. Сейчас, когда скандал поутих, она снова стала активна в социальных сетях.