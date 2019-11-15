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Во имя добра: студентки из Шотландии оголились ради спасения животных

Девушки приняли участие в съемке для благотворительного календаря.

Во имя добра: студентки из Шотландии оголились ради спасения животных
Студентки из Шотландии с ягнятами. Фото: COVER Images/ZUMAPRESS.com

В Шотландии студентки Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета оголились во имя спасения животных. Девушки поучаствовали в благотворительной фотосессии для календаря. Авторы идеи рассказали, что всего желание изъявили 94 модели. Календарь планируется выпустить на 2020 год.

В кадре девушки появились с различными животными – так, на одном из снимков студентка предстала с совой. Птица послужила объектом особого внимания – она прикрыла самые интимные части тела модели. Также в кадре появилось целое стадо коров, лошади, курицы и даже олени. Коллективный снимок также был сделан в необычном ракурсе – на кузове внедорожника.

The Sun отмечает, что создатели просят за календарь почти 1000 рублей. Заработанные деньги будут переданы в эдинбургскую ветеринарную клинику, где лечат животных различной степени тяжести. Сами девушки подчеркивают – они решились на участие в проекте, потому что такие календари стали своеобразной традицией для выпускников этого направления – ранее в откровенном виде появлялись студенты нескольких ветеринарных школ.

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Во имя добра: студентки из Шотландии оголились ради спасения животных
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