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Бразильский футболист женился на российской модели

Луиз Адриану в недавнем прошлом выступал за московский «Спартак».

Бразильский футболист женился на российской модели
Екатерина Дорожко. Фото: @ dorozhko

Приятной новостью поделилась на своей странице в социальной сети Instagram российская модель Екатерина Дорожко, живущая в настоящее время в Бразилии. Дело в том, что девушка вышла замуж. Избранником красавицы стал форвард бразильского футбольного клуба «Палмейрас» Луиз Адриану.

Как отмечают «Известия», последние два года спортсмен выступал за российский клуб «Спартак». Играл форвард в свое время и за донецкий «Шахтер». Словом, выбор партнерши очень даже логичен.

Напомним, как сообщал недавно портал Teleprogramma.pro, академия футбольного клуба «Барселона» отобрала двух российских школьников и пригласила их на ознакомительную поездку в Испанию.

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Бразильский футболист женился на российской модели
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