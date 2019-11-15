Бразильский футболист женился на российской модели

Приятной новостью поделилась на своей странице в социальной сети Instagram российская модель Екатерина Дорожко, живущая в настоящее время в Бразилии. Дело в том, что девушка вышла замуж. Избранником красавицы стал форвард бразильского футбольного клуба «Палмейрас» Луиз Адриану.

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Как отмечают «Известия», последние два года спортсмен выступал за российский клуб «Спартак». Играл форвард в свое время и за донецкий «Шахтер». Словом, выбор партнерши очень даже логичен.

Напомним, как сообщал недавно портал Teleprogramma.pro, академия футбольного клуба «Барселона» отобрала двух российских школьников и пригласила их на ознакомительную поездку в Испанию.