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Филипп Киркоров смог похудеть на сорок килограммов

По словам поп-короля, таких впечатляющих результатов он добился благодаря спорту и диете.

Филипп Киркоров смог похудеть на сорок килограммов
Киркоров увлекается интервальным голоданием/http://globallookpress.com/

Певец Филипп Киркоров смог похудеть за последнее время сразу на сорок килограммов. На премии журнала «Ок!» многие просто не узнали поп-короля. Складывается ощущение, что он тает буквально на глазах. При этом музыкант не стал скрывать, что действительно сейчас находится в прекрасной форме. На вопрос журналистов, как ему удалось достичь таких впечатляющих результатов, бывший супруг Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой заявил, что всему виной спорт, диета и желание удивлять окружающих. При этом Киркоров отметил, что на весы не встает. Взвешиваться и следить за своим весом ему не нравится.

Филипп Киркоров. Фото
Киркоров серьезно похудел/http://globallookpress.com/

Кстати, на премии музыкант появился в сопровождении своей спутницы Екатерины Гусевой, известного диджея. В последнее время их можно часто увидеть вместе. При этом свои отношения звезды предпочитают не комментировать.

Любопытно, что Киркоров, судя по всему, не придерживается каких-то очень строгих диет. Во всяком случае на мероприятии он ел булочки, пюре с рыбой. Правда, от алкогольных напитков поп-король наотрез отказался. Шампанское он пить не стал. Музыкант спокойно потягивал сок.

Отметим, что ранее стало известно о методе похудения от Киркорова. Он увлекается интервальным голоданием. Не ест по 16 часов. Именно благодаря этому он и достиг за последнее время таких впечатляющих результатов, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Алла ПугачеваЕкатерина ГусеваФилипп Киркоров
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Филипп Киркоров смог похудеть на сорок килограммов
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