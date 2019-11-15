Дмитрий Дибров накануне своего юбилея похоронил мать

В связи с несчастьем в семье телеведущий не стал на широкую ногу отмечать свое шестидесятилетие.

Телеведущий Дмитрий Дибров за три дня до своего юбилея похоронил маму Татьяну Покидову. Женщина несколько дней не дожила до праздника. Диброву пришлось вместе с женой Полиной лететь на родину в Ростов-на-Дону и заниматься организацией похорон любимой мамы.

«Представляете, какая странная жизнь…. Она не дождалась юбилея сына буквально три дня. Мы с женой сейчас идем с кладбища… Пойдем, конечно, с друзьями семейными парами посидим тихонько, поедим донских наших деликатесов и улетим в Москву», — сказал телеведущий.

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Как отметил Дибров, в связи с трагедией в семье он отменил многие мероприятия, которые планировал изначально. Как заметил он, так распорядилась судьба и от этого не уйдешь, сообщает портал moscow-baku.ru.

Отметим, что родители Дмитрия Диброва развелись, когда он был еще маленьким. Будущую звезду российского телевидения воспитывал отчим. При этом спустя много лет родители Диброва помирились и повторно вступили в брак. Отец телеведущего Александр Афанасьевич работал в Ростовском государственном университете. Он был деканом филологического факультета. Кстати, несколько лет назад Дмитрий Дибров похоронил брата Владимира. Он много лет трудился на ростовском телевидении.