Дмитрий Дибров накануне своего юбилея похоронил мать

Телеведущий Дмитрий Дибров за три дня до своего юбилея похоронил маму Татьяну Покидову. Женщина несколько дней не дожила до праздника. Диброву пришлось вместе с женой Полиной лететь на родину в Ростов-на-Дону и заниматься организацией похорон любимой мамы.
«Представляете, какая странная жизнь…. Она не дождалась юбилея сына буквально три дня. Мы с женой сейчас идем с кладбища… Пойдем, конечно, с друзьями семейными парами посидим тихонько, поедим донских наших деликатесов и улетим в Москву», — сказал телеведущий.
Как отметил Дибров, в связи с трагедией в семье он отменил многие мероприятия, которые планировал изначально. Как заметил он, так распорядилась судьба и от этого не уйдешь, сообщает портал moscow-baku.ru.
Отметим, что родители Дмитрия Диброва развелись, когда он был еще маленьким. Будущую звезду российского телевидения воспитывал отчим. При этом спустя много лет родители Диброва помирились и повторно вступили в брак. Отец телеведущего Александр Афанасьевич работал в Ростовском государственном университете. Он был деканом филологического факультета. Кстати, несколько лет назад Дмитрий Дибров похоронил брата Владимира. Он много лет трудился на ростовском телевидении.