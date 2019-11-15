«Книжек не читали, кроме «Колобка»: Стас Намин раскритиковал молодежь

Лидер группы «Цветы» Стас Намин в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» раскритиковал современную молодежь. «К сожалению, у них сегодня в моде беспардонность и самоуверенность. Книжек не читали, кроме «Колобка». В жизни ничего не представляют. Щеки надувают при первой возможности. Раньше все-таки молодежь была деликатнее. Сейчас все забыли такое слово, как достоинство. Оно стало эксклюзивным», — заметил он.

В то же время Стас Намин признал, что не стоит всю молодежь грести под одну гребенку. Среди них, как он считает, хватает талантов. Как отметил музыкант, он часто смотрит программы по науке. «Там молодые ребята с такими мозгами», — заявил музыкант и композитор.

В студии также был затронут вопрос о дружбе Стаса Намина с известным американским актером Леонардо Ди Каприо. Ведущая Алла Довлатова спросила, в каких они сейчас отношениях. Намин заметил, что в свое время они знатно похулиганили с Ди Каприо. Правда, он отказался рассказывать подробности, заявив, что эта информация не для эфира на радиостанции.

Намин заметил, что про него в отличие от многих других звезд шоу-бизнеса почти нет компрометирующей его информации в Сети. «Был всего один неприятный случай. Я дал в лоб одному парню. Он был в нетрезвом виде. Когда он протрезвел, то еще и извинялся передо мной», — сказал музыкант.

Стас Намин – российский и советский певец и композитор, художник и фотограф, режиссер театра и кино. Создатель и лидер группы «Цветы». Автор многих популярных песен, среди которых такие хиты, как «Рано прощаться», «Свет и радость», «Мы желаем счастья вам».