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Продюсер Лободы намерена работать с Тиной Канделаки

Нателла Крапивина разругалась с певицей.

Продюсер Лободы намерена работать с Тиной Канделаки
Светлана Лобода и Нателлеа Крапивина. Фото: globallookpress.com

Новости о том, что Светлана Лобода и ее бессменный продюсер Нателла Крапивина прекратили сотрудничество и, более того, разругались до того, что отписали друг от друга в Instagram, были весьма неожиданными. Ведь они были почти членами одной семьи, о чем говорили во всеуслышание.

Сообщения быстро прокомментировала продюсер, успокоив поклонников, мол, «живи спокойно, страна», все нормально. Но недавнее заявление Тины Канделаки на премии журнала «ОК!» «Больше, чем звёзды» заставило многих призадуматься – как бы то ни было, сотрудничает Нателла с Лободой или нет, без работы продюсер не останется.
На мероприятии Канделаки заявила, что вместе с Крапивиной она намерена развивать бизнес-проект, пишет кр.ru.

«А что за бизнес у нас будет, узнаете уже в следующем году. Нас будет больше, денег будет больше. А пока пользуйтесь патчами моего косметического бренда», — сказала Тина.

Кроме того, на светском мероприятии были замечены Филипп Киркоров, Валерия, Александр Петров, Гоша Куценко, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук и других.

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Продюсер Лободы намерена работать с Тиной Канделаки
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