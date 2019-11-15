Продюсер Лободы намерена работать с Тиной Канделаки

Новости о том, что Светлана Лобода и ее бессменный продюсер Нателла Крапивина прекратили сотрудничество и, более того, разругались до того, что отписали друг от друга в Instagram, были весьма неожиданными. Ведь они были почти членами одной семьи, о чем говорили во всеуслышание.

больше по теме Крапивина вспомнила, как начиналось их сотрудничество с Лободой Продюсер и певица познакомились десять лет назад.

Сообщения быстро прокомментировала продюсер, успокоив поклонников, мол, «живи спокойно, страна», все нормально. Но недавнее заявление Тины Канделаки на премии журнала «ОК!» «Больше, чем звёзды» заставило многих призадуматься – как бы то ни было, сотрудничает Нателла с Лободой или нет, без работы продюсер не останется.

На мероприятии Канделаки заявила, что вместе с Крапивиной она намерена развивать бизнес-проект, пишет кр.ru.

«А что за бизнес у нас будет, узнаете уже в следующем году. Нас будет больше, денег будет больше. А пока пользуйтесь патчами моего косметического бренда», — сказала Тина.

Кроме того, на светском мероприятии были замечены Филипп Киркоров, Валерия, Александр Петров, Гоша Куценко, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук и других.