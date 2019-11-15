Лабрадор ежедневно спасает 20-летнюю хозяйку от приступов тяжелой болезни

20-летняя Люси Браун из Великобритании всегда хотела помогать людям, поэтому вскоре после школы устроилась социальным работником. Но, к сожалению, очень скоро оказалось, что помощь нужна самой Люси. У девушки диагностировали судороги неэпилептической этиологии.

Это означает, что у Люси нет эпилепсии, но каждый день она переносит до сотни тяжелых приступов, внешне не отличимых от эпилепсии. Девушка теряет сознание, падает и бьется в конвульсиях. Работу разумеется пришлось оставить, за бортом оказалась и личная жизнь, Люси пришлось вернуться к родителям, ведь молодой человек не захотел за ней ухаживать.

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Неожиданно Люси стала получать квалифицированную помощь во время приступов от своего лабрадора Фредди. Когда у нее случается очередной приступ, он всегда оказывается рядом, кладет на нее лапы и лижет руки и лицо, чтобы она очнулась. Семья девушки с удивлением узнала, что именно так ведут себя квалифицированные собаки-компаньоны для людей с эпилепсией. Но Фредди нигде не обучался, он просто очень любит свою хозяйку.

«Он — главная причина, почему я вернулась домой. Он помогает мне, находясь рядом, просто сам по себе», — приводит слова Люси Daily Mail.