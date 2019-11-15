Киану Ривз сыграет разумное растение

Еще начиная с «Матрицы» и «На гребне волны» Киану Ривз создал свой вполне конкретный экранный образ. Загадочный, немногословный, но, безусловно, мудрый и мужественный герой — характеристика подходящая, пожалуй, ко всем ролям актера.

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Но стереотипы на то и стереотипы, чтобы их ломать. Поэтому Ривз дал свое согласие на участие в в полнометражном мультфильме про губку Боба SpongeBob Movie: Sponge on the Run. И нет, актер не озвучит одного из персонажей анимационного фильма, а появится в нем сам.

Как сообщает Daily Mail, Киану сыграет роль говорящего перекати-поля, которое будет делиться мудростью со Спанч Бобом и его друзьями в подводном мире. Издание отмечает, что фильм выйдет в будущем году и станет совместным проектом таких ТВ-гигантов, как Netflix и Nickelodeon.

Стоит напомнить, что первый сезон мультфильма про губку Боба квадратные штаны вышел на экраны в 1999 году. Сериал неожиданно стал настолько популярен, что сценарий продлили и в 2019 году сняли 13-й сезон.