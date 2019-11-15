Вспышка «вейп-болезней»: врачи бьют тревогу из-за числа пострадавших от электронных сигарет

Вошедшие несколько лет назад в моду электронные сигареты или вейпы в последнее время обсуждают все чаще. По данным медиков, устройство для вдыхания пара несет в себе серьезные угрозы здоровью и даже жизни.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США число погибших в результате таинственной болезни легких, предположительно вызванной вейпом, составило 42 человека.

В общей сложности в настоящее время с этой болезнью по всей стране госпитализировано более двух тысяч людей. Лечения до сих пор не найдено, врачи могут лишь прописывать противовоспалительные стероидные препараты и подключать пациентов к аппарату искусственной вентиляции легких.

CDC утверждает, что вспышка была зафиксирована на прошлой неделе. Вероятно, на рынок попала некачественная жидкость для заправки вейпов. Ранее экспертиза показала, что в некоторых жидкостях содержится ацетат витамина Е, который может поражать легкие.

В настоящее время врачи готовят активную кампанию о вреде вейпинга и недопустимости использования устройств подростками и беременными женщинами, сообщает Daily Mail.