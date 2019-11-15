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Скарлетт Йоханссон хотела бросить кино из-за постоянных «гиперсексуальных» ролей

Актриса признается, что устала от амплуа «доступной девушки».

Скарлетт Йоханссон хотела бросить кино из-за постоянных «гиперсексуальных» ролей
Фото: Globallookpress.com

«Горячая штучка», «сдобная красотка», какие только прозвища не давали звезде экрана Скарлетт Йоханссон, когда она была в начале своей карьеры. Стоит признать, что внешность актрисы действительно очень чувственная. Но оказывается, она сама очень страдает от этого и считает, что это мешало ее становлению как профессионала.

В интервью она призналась, что сперва сама выбрала такой путь. Юной Скарлетт казалось, что если бог наградил ее отличной фигурой, то грех этим не воспользоваться. В ход шли мини, каблуки, облегающие силуэты, прозрачные ткани. Режиссеры наперебой приглашали ее в свои проекты, вот только роли были неразличимы.

«Я с подросткового возраста чувствовала себя гиперсексуальной, то тогда это было нормально и выгодно для меня в киноиндустрии», — рассказала она.

В какой-то момент, по словам актрисы, она даже решила, что это тупиковый путь и пора заканчивать с карьерой в кино.

«Я не понимала, как выбраться из этого амплуа и перестать быть этой «другой женщиной». Я помню, как в то время думала, что, возможно, мне нужна другая работа в этой отрасли, которая была бы более полезной», — приводит слова звезды People.

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киносексуальный образСкарлетт Йоханссон
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Скарлетт Йоханссон хотела бросить кино из-за постоянных «гиперсексуальных» ролей
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