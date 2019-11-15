НОВОСТИ

Патологоанатом предупредил о смертельной опасности распространенного типа аллергии

По словам специалиста, эту болезнь многие недооценивают.

Патологоанатом предупредил о смертельной опасности распространенного типа аллергии
Фото: Pixabay.com

Аллергию в наше время некоторые не считают заболеванием вовсе. Так, неприятное недоразумение, симптомы которого можно снять таблеткой. А меж тем аллергические реакции могут привести к смертельному исходу, напоминают врачи.

В апреле 18-летний Оуэн Кэри из Кроуборо скончался во время бранча с друзьями. У молодого человека была аллергия на молочный белок, а куриную грудку для его бургера мариновали в пахте — обезжиренных сливках, получаемых при взбивании масла.

«Скорая» на вызов приехать не успела. Оуэн Кери скончался на руках своей подруги от анафилактического шока. Помощник коронера Брайони Баллард, которая занималась расследованием смерти мистера Кэри, выступила с заявлением о слабой информированности людей об опасности аллергии.

По ее словам, люди не считают эту болезнь серьезной, потому что о смертельных случаях мало говорят. А между тем, смерть в результате анафилактического шока, вызванного пищевыми аллергенами, только в Великобритании за последние 25 лет составляет 150 случаев.

Ее отчет был разослан организациям, в том числе Агентству по стандартам на пищевые продукты, Национальному совету по стандартам торговли, Министерству окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, Министерству здравоохранения и социального обеспечения. В документе Баллард предложила создать «закон Оуэна», обязывающий общепит предоставлять полную информацию о наличии аллергенов в составе их продукции, сообщает Daily Mail.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

аллергияболезньврачиобщепитпатологоанатом
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Патологоанатом предупредил о смертельной опасности распространенного типа аллергии
Интересно?
Поделись с друзьями: