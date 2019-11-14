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Конец войне: Ольга Бузова помирилась с сестрой

Певица не общалась с близкой родственницей несколько месяцев.

Конец войне: Ольга Бузова помирилась с сестрой
Ольга Бузова. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Отношения Ольги Бузовой и ее сестры вызывали немало споров. Разлад случился прошлой зимой, когда девушки отдыхали в Куршевеле. В Москву сестры летели в разных классах: Ольга — в «бизнес», а Анна — в «эконом». По слухам, после этого, сестры отписались друг от друга в социальных сетях и перестали общаться. 

Однако 14 сентября ссоре, судя по всему, пришел конец. Во время концерта Ольги в «Известия Hall» в зале появилась ее сестра Анна вместе с отцом. Об этом со сцены сообщила сама артистка. «Сегодня тут моя мама, мои подруги, моя сестра и мой отец . Люблю», — заявила она после исполнения песни «Мои люди всегда со мной». 

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Конец войне: Ольга Бузова помирилась с сестрой
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