Конец войне: Ольга Бузова помирилась с сестрой

Отношения Ольги Бузовой и ее сестры вызывали немало споров. Разлад случился прошлой зимой, когда девушки отдыхали в Куршевеле. В Москву сестры летели в разных классах: Ольга — в «бизнес», а Анна — в «эконом». По слухам, после этого, сестры отписались друг от друга в социальных сетях и перестали общаться.

больше по теме Обиженная сестра Ольги Бузовой начала ей подражать Анна Бузова получила крупный рекламный контракт и навела подписчиков на мысли, что она идет по стопам старшей родственницы.

Однако 14 сентября ссоре, судя по всему, пришел конец. Во время концерта Ольги в «Известия Hall» в зале появилась ее сестра Анна вместе с отцом. Об этом со сцены сообщила сама артистка. «Сегодня тут моя мама, мои подруги, моя сестра и мой отец . Люблю», — заявила она после исполнения песни «Мои люди всегда со мной».