Как голубки: Петров и Милославская перестали прятаться на публике

В июле портал Teleprogramma.pro первым сообщил, что звезды кино стали парой. Однако до сегодняшнего дня они скрывали свои чувства на людях.

14 ноября журнал «ОК!» вручал премии «Больше, чем звезды» в московском отеле Four Seasons. Однако несмотря на обилие звезд на мероприятии, внимание многих гостей было приковано к двоим. Александр Петров впервые появился на публике в компании с актрисой Стасей Милославской.

Пара не скрывала своих нежных чувств, однако отказалась общаться с журналистами. И без комментариев всем стало понятно, что отношения Петрова и Милославской переживают самую горячую стадию. Артисты обнимались и шептали что-то друг другу на ухо.

Когда же на сцену вышла Наталья Подольская и запела один из своих хитов, Петров нежно прижал Стасю к себе.

Teleprogramma.pro еще в июле сообщила, что у Петрова и Милославской завязался роман. Однако актер не подтверждал этой информации публично. Поэтому 14 ноября можно считать первым официальным совместным выходом пары в свет.