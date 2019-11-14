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Как голубки: Петров и Милославская перестали прятаться на публике

В июле портал Teleprogramma.pro первым сообщил, что звезды кино стали парой. Однако до сегодняшнего дня они скрывали свои чувства на людях.

Как голубки: Петров и Милославская перестали прятаться на публике
Александр Петров и Стася Милославская. Фото: Лика Брагина

14 ноября журнал «ОК!» вручал премии «Больше, чем звезды» в московском отеле Four Seasons. Однако несмотря на обилие звезд на мероприятии, внимание многих гостей было приковано к двоим. Александр Петров впервые появился на публике в компании с актрисой Стасей Милославской. 

Пара не скрывала чувств
Пара не скрывала чувств. Фото: Лика Брагина

Пара не скрывала своих нежных чувств, однако отказалась общаться с журналистами. И без комментариев всем стало понятно, что отношения Петрова и Милославской переживают самую горячую стадию. Артисты обнимались и шептали что-то друг другу на ухо.

Петров что-то шептал Стасе на ушко
Петров что-то шептал Стасе на ушко. Фото: Лика Брагина

Когда же на сцену вышла Наталья Подольская и запела один из своих хитов, Петров нежно прижал Стасю к себе.

Актер прижимал возлюбленную к себе
Актер прижимал возлюбленную к себе. Фото: Лика Брагина

Teleprogramma.pro еще в июле сообщила, что у Петрова и Милославской завязался роман. Однако актер не подтверждал этой информации публично. Поэтому 14 ноября можно считать первым официальным совместным выходом пары в свет. 

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Тэги:

актерАлександр ПетровБольше чем звезды 2019возлюбленнаяжурнал «ОК!»Стася Милославская
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Как голубки: Петров и Милославская перестали прятаться на публике
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