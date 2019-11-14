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Резко похудевший Киркоров вдохновился примером «молодой» Пугачевой

Артист задумался, что с ним будет после 60 лет.

Резко похудевший Киркоров вдохновился примером «молодой» Пугачевой
Филипп Киркоров. Фото: Лика Брагина

Филипп Киркоров стал гостем торжественной церемонии вручения премии журнала «ОК!» «Больше, чем звезды». Артист появился на мероприятии в блестящей куртке со сверкающим принтом. Его сопровождала подруга, Катя Гусева. 

Филипп Киркоров и Катя Гусева
Филипп Киркоров и Катя Гусева. Фото: Лика Брагина

Многие обратили внимание на то, что Филипп Бедросович за последнее время резко похудел. «Когда тебе за 50, ты начинаешь думать, что будет, когда тебе будет 60. А на примере Шер или Аллы Пугачевой, которые блистательно выглядит в свои молодые года и не дают покоя никому, это стимул и мотивация не только для женщин, но и для мужчин», — объяснил Филипп. 

Киркоров стал одним из претендентов на награду — он был выдвинут в номинации «Дуэты». «У меня такая милая номинация — спонтанный дуэт с Zibert, который родился по воле организаторов фестиваля «Жара» в Баку. Был вечер, когда молодые звезды поют с артистами, которые уже что-то сделали. И тогда родился дуэт с Zibert», — поделился артист. 

Говоря о своих детях, Филипп Бедросович признался, что не хотел бы, чтобы они занимались музыкой. «Иногда природа отдыхает. Я не знаю, отдохнет на них природа или нет. Но заставлять их идти на сцену я не буду. В музыке надо быть либо первым, либо никем», — считает певец. 

Киркоров поделился собственным секретом борьбы с осенней депрессией: «Уныние — это грех. Я если и грущу, то на сцене, в песнях. А в жизни если приходят минуты меланхолии, я ее отгоняю веником». 

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Резко похудевший Киркоров вдохновился примером «молодой» Пугачевой
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