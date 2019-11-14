Резко похудевший Киркоров вдохновился примером «молодой» Пугачевой

Артист задумался, что с ним будет после 60 лет.

Филипп Киркоров стал гостем торжественной церемонии вручения премии журнала «ОК!» «Больше, чем звезды». Артист появился на мероприятии в блестящей куртке со сверкающим принтом. Его сопровождала подруга, Катя Гусева.

Многие обратили внимание на то, что Филипп Бедросович за последнее время резко похудел. «Когда тебе за 50, ты начинаешь думать, что будет, когда тебе будет 60. А на примере Шер или Аллы Пугачевой, которые блистательно выглядит в свои молодые года и не дают покоя никому, это стимул и мотивация не только для женщин, но и для мужчин», — объяснил Филипп.

Киркоров стал одним из претендентов на награду — он был выдвинут в номинации «Дуэты». «У меня такая милая номинация — спонтанный дуэт с Zibert, который родился по воле организаторов фестиваля «Жара» в Баку. Был вечер, когда молодые звезды поют с артистами, которые уже что-то сделали. И тогда родился дуэт с Zibert», — поделился артист.

Говоря о своих детях, Филипп Бедросович признался, что не хотел бы, чтобы они занимались музыкой. «Иногда природа отдыхает. Я не знаю, отдохнет на них природа или нет. Но заставлять их идти на сцену я не буду. В музыке надо быть либо первым, либо никем», — считает певец.

Киркоров поделился собственным секретом борьбы с осенней депрессией: «Уныние — это грех. Я если и грущу, то на сцене, в песнях. А в жизни если приходят минуты меланхолии, я ее отгоняю веником».