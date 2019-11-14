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Бузова назвала свой хит, который войдет в историю шоу-бизнеса

Выступая на концерте в Москве, певица дала высокую оценку своей работе и популярности.

Бузова назвала свой хит, который войдет в историю шоу-бизнеса
Ольга Бузова. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Ольга Бузова 14 ноября дала сольный концерт в Москве в зале «Известия HALL». Она устроила зрителям несколько сюрпризов, главным из которых стало объявление о том, что артистка собралась принять участие в Евровидении. Однако этим заявлением певица не ограничилась. 

Ольга Бузова уверена, что войдет в историю
Ольга Бузова уверена, что войдет в историю. Фото: Кристина Десятова

Объявляя одну из самых известных своих песен, «Мало половин», Бузова сделала еще одно яркое замечание. «Я хочу оставить след в истории и истории российского шоу-бизнеса. Это песня, которая очень важна для меня. И это песня «Мало половин», — без ложной скромности заявила Ольга. 

Поклонники очень горячо принимали каждый хит Бузовой. Исключением не стала и песня «Мало половин»: зал пел ее вместе с исполнительницей. 

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Бузова назвала свой хит, который войдет в историю шоу-бизнеса
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