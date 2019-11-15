Три коровы выжили и добрались до мыса после того, как их «сдуло» ураганом

Сильный ураган Дориан, обрушившийся на Соединенные Штаты, принес немало урона. В числе прочего во время последнего эпизода погибло много сельскохозяйственных животных. К этому списку отнесли и троих коров, однако спустя месяц выяснилось, что они выжили.

Администрация побережья Кейп-Лукаут сообщила, что три коровы были обнаружены возле мыса Лукаут. Животные примкнули к дикому стаду и прекрасно себя чувствовали. Коровы считались погибшими после урагана, но, вероятно, они попали в воду, проплыли несколько миль и, когда все улеглось, выбрались на сушу.

Представитель администрации заявил, что коровам придется вернуться к людям и сейчас их подготовят к путешествию на лодке. Стоит отметить, что цунами, вызванное ураганом, погубило много других животных. В частности, в бушующей стихии погибли 28 диких лошадей, передает Metro.