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«Я схожу с актерской дорожки»: Куценко заявил об уходе из кино

Гоша Куценко рассказал о новых проектах и прокомментировал ситуацию с налоговой задолженностью.

«Я схожу с актерской дорожки»: Куценко заявил об уходе из кино
Гоша Куценко. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Церемония вручения премии «Больше, чем звезды» журнала «ОК!» в отеле Four Seasons стала самым ярким событием дня. Звезды кино, ТВ и музыки прибывали в роскошных нарядах. На их фоне несколько необычно смотрелся Гоша Куценко, который решил пренебречь дресс-кодом и явился на мероприятие одетым в спортивном стиле. 

Гошу спросили о нашумевшей истории с налоговыми задолженностями, которые у него якобы имелись. Он рассказал, что позвонил в налоговое управление, где его уверили, что все в порядке. «Я тоже сначала испугался. Пообсуждали меня», — заявил актер и добавил: «В России любят должников. Все нормально». 

Гоша Куценко явился на мероприятие в спортивном стиле
Гоша Куценко явился на мероприятие в спортивном стиле. Фото: Лика Брагина

Говоря о своих личных достижениях, Куценко упомянул успех второго сезона сериала «Скорая помощь». «Мое достижение, конечно, — «Балканский рубеж». Я думаю, я оставил веху, наследил после себя. Спродюсировал серьезное, большое кино и горжусь этим», — признался Гоша и добавил, что запустил еще несколько проектов. «Я схожу постепенно с актерской дорожки на продюсерскую трассу», — заявил он. 

Куценко рассказал, что его новый продюсерский проект посвящен 60-летию Карибского кризиса. Это будет полнометражный фильм, сценарий которого уже пишется. «Сыграю одну из главных ролей. Крутой проект доверю только крутым артистам», — заявил актер в интервью Teleprogramma.pro.

Что касается личных достижений, то Гоша гордится своими дочерьми. «Бегают, танцуют, читают стихи», — рассказал Гоша. 

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"Балканский рубеж"«Больше«Скорая помощь»актерГоша Куценкожурнал «ОК!»продюсерСериал
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«Я схожу с актерской дорожки»: Куценко заявил об уходе из кино
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