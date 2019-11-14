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Бузова ошарашила заявлением: «Следующую песню я спою на Евровидении!»

Ольга Бузова дала грандиозный концерт в Москве и призналась, что у нее случился переизбыток эмоций.

Бузова ошарашила заявлением: «Следующую песню я спою на Евровидении!»
Ольга Бузова. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

14 ноября Ольга Бузова дала сольный концерт в «Известия Hall». Певица не скрывала своего восторга от того, как ее приняли поклонники. Выступление вышло очень эмоциональным. 

Концерт получился очень эмоциональным
Концерт получился очень эмоциональным. Фото: Кристина Десятова

«Я чуть сознание не потеряла от этих эмоций. Сегодня состоится последний концерт «Под звуки поцелуев». Эта концертная программа позади. И да! Я начинала ее два года назад в этом же зале», — поделилась певица. 

Ее следующее заявление произвело настоящий фурор среди зрителей. Перед началом очередной композиции Бузова сказала: «Следующую песню на английском я сплю на Евровидении». На этих словах зал буквально взорвался аплодисментами и одобрительными выкриками. Кто-то передал певице плюшевого единорога. Ольга не растерялась и заявила, что возьмет игрушку с собой на конкурс.

Она также добавила: «Это мой последний концерт». Впрочем, поклонники могут быть спокойны: имеется в виду лишь программа «Под звуки поцелуев». Артистка уже в самое ближайшее время намерена порадовать зрителей новым шоу. 

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Бузова ошарашила заявлением: «Следующую песню я спою на Евровидении!»
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