Бузова ошарашила заявлением: «Следующую песню я спою на Евровидении!»

Ольга Бузова дала грандиозный концерт в Москве и призналась, что у нее случился переизбыток эмоций.

14 ноября Ольга Бузова дала сольный концерт в «Известия Hall». Певица не скрывала своего восторга от того, как ее приняли поклонники. Выступление вышло очень эмоциональным.

«Я чуть сознание не потеряла от этих эмоций. Сегодня состоится последний концерт «Под звуки поцелуев». Эта концертная программа позади. И да! Я начинала ее два года назад в этом же зале», — поделилась певица.

Ее следующее заявление произвело настоящий фурор среди зрителей. Перед началом очередной композиции Бузова сказала: «Следующую песню на английском я сплю на Евровидении». На этих словах зал буквально взорвался аплодисментами и одобрительными выкриками. Кто-то передал певице плюшевого единорога. Ольга не растерялась и заявила, что возьмет игрушку с собой на конкурс.

Она также добавила: «Это мой последний концерт». Впрочем, поклонники могут быть спокойны: имеется в виду лишь программа «Под звуки поцелуев». Артистка уже в самое ближайшее время намерена порадовать зрителей новым шоу.