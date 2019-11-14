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«У стиля нет размера»: пышнотелая блогер «украла» гардероб Маркл

Кэти Сурино уверена, что любая женщина может выглядеть превосходно вне зависимости от размера одежды.

«У стиля нет размера»: пышнотелая блогер «украла» гардероб Маркл
Меган Маркл. Фото: globallookpress

36-летняя Кэти Сурино проповедует идеи бодипозитива и, чтобы доказывать эту не только словами, ведет блог, куда выкладывает фотоотчеты со своими фэшн-экспериментами.

Девушка начала внимательно следить за тем, что носит Меган Маркл, когда стало известно, что экс-актриса собралась под венец с принцем Гарри.

То, что у Кэти пышные формы, ее вовсе не смутило и она начала копировать стиль герцогини Сассекской. По словам блогера, это на удивление легко, так как Меган — сторонница классики в одежде, и та подходит буквально всем.

У себя в аккаунте она опубликовала свежую серию коллажей с Маркл и собой в одинаковых нарядах, в том числе и в пурпурном платье, в котором жена Гарри не так давно блистала. Кроме этого Сурино примерила на себя гардероб Маркл из африканского тура, а также джинсовое платье, которое «засветилось» на Открытом чемпионате США.

Кэти своим примером хочет доказать женщинам, что для того, чтобы одеваться по-королевски, не нужно иметь нулевой размер. «У стиля нет размера», — уверена она.

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«У стиля нет размера»: пышнотелая блогер «украла» гардероб Маркл
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