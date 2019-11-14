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«Спасибо за пожелания!»: принц Чарльз умилил забавным фото

Герцогу Корнуолльскому исполнился 71 год.

«Спасибо за пожелания!»: принц Чарльз умилил забавным фото
Принц Чарльз и Камилла. Фото: globallookpress

Принцу Чарльзу в этом году пришлось отмечать день рождения не в кругу семьи. По важным государственным делам герцог Корнуолльский отбыл с двухдневным визитом в Индию.

Однако без поздравлений принц Уэльский не остался. Все члены королевской семьи в своих аккаунтах засыпали именинника, которому стукнул 71 год, теплыми пожеланиями счастливого дня рождения.

Чарльз был тронут до глубины души и не остался в долгу. На его страничке появилась запись: «Спасибо за все пожелания к дню рождения принца Уэльского!»

В качестве иллюстрации была выбрана призабавнейшая фотогорафия. На ней изображен сам Чарльз, беседующий с публикой. Судя по выражению лица принца, он только что сострил. Он стоит одной рукой опираясь на зонт, как на трость, заодно держа в ней цилиндр.
А другая рука у него приподнята и указательный палец сморит вверх.

Подписчики Его Высочества пришли в восторг. Они признались, что это самая милая фотография, которую только можно придумать по такому случаю, и присоединились к поздравлениям.

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Тэги:

Британская королевская семьядень рожденияЕлизавета IIпринц ЧарльзПринц Чарльз и принцесса Камилла
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«Спасибо за пожелания!»: принц Чарльз умилил забавным фото
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