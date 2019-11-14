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Испекли мы каравай: принцу Чарльзу в Индии подарили именинный торт

Герцог Корнуолльский отметил свое 71-летие за границей.

Испекли мы каравай: принцу Чарльзу в Индии подарили именинный торт
Принц Чарльз. Фото: Globallookpress

В этом году принц Чарльз отметил своей день рождения вдали от дома. Герцог Корнуолльский отправился в свою юбилейную, десятую по счету, официальную поездку в Индию — один.

Его супруга Камилла осталась в Туманном Альбионе готовиться к турне по Новой Зеландии, куда они оба едут на следующей неделе.
Впрочем, Чарльз еще успеет отметить свой праздник в кругу семьи, так как его командировка продлится всего два дня. Кстати, посвящена она тому, как климатические изменения сказываются на отношениях двух стран.

Принц Чарльз день своего 71-летия начал весьма бодро: посетил круглый стол, где пообщался с ведущими бизнесменами Индии.
А после дети спели ему традиционное поздравление «С днем рождения, тебя» и подарили ему шоколадный торт, который принц разрезал на кусочки и все отведали понемногу этого лакомства — прямо как в песенке про каравай.

К слову сказать, этот год для Чарльза также считается юбилейным: ровно 50 лет он носит титул принца Уэльского. А также может похвастаться своего рода рекордом — он старейший, из ныне живущих, наследник престола.

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Тэги:

Британская королевская семьяКейт Миддлтонпринц ЧарльзПринц Чарльз и принцесса Камилла
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Испекли мы каравай: принцу Чарльзу в Индии подарили именинный торт
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