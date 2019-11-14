Поправился и бросил курить: Носков пытается прийти в себя после инсульта

63-летний Николай Носков в августе прошлого года напугал поклонников и коллег. Артист перенес инсульт. Реабилитация оказалась сложной и продолжительной. Артисту помогали близкие. Также поддержку мужчине оказали друзья. А не так давно супруга звезды, Марина, призналась, что ее муж нашел в себе силы вернуться к работе. Уже в декабре он должен дать концерт в московском «Крокус Сити Холле».

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В новом интервью уже сам Носков рассказал о своем состоянии и последствиях инсульта. «У меня оторвался тромб, и это вызвало инсульт. Если в общих словах, то последствия были достаточно серьезными. Если в первые два часа после инсульта оказывается медицинская помощь, то восстановиться можно гораздо быстрее», — отметил артист.

Голосовые связки певца оставались в покое больше двух лет, поэтому теперь он тренирует их. По словам звезды, в этом помогают дыхательная гимнастика и йога. Ко всему прочему, несколько раз в неделю Николай Иванович занимаюсь с тренером лечебной физкультурой, а также ему назначили серьезный массаж.

«Когда я долго лежал, немного поправился. К тому же бросил сейчас курить. Но когда постельный режим закончился, я стал больше двигаться, и все вернулось в норму — вес такой, как был раньше», — рассказал Носков.

Он отметил, что перешел на правильное питание и старается мало есть перед сном. Певец не стал скрывать, что ему также помогает вера. Он планировал вместе с женой посетить святые места, но обстоятельства не позволили. Артист приглашал домой батюшку, а также его супруга часто ходит в храм. «Планируем на будущий год отправиться в паломничество», — признался Носков, пишет издание «Комсомольская правда».