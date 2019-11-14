Психоаналитик поставила неутешительный диагноз поклонникам Богомолова

Произведение Константина Богомолова «Так говорил Богомолов» с претензией на уровень Ницше приобретает скандальную славу. И если ранее о реакции на него можно было судить лишь по высказываниям отдельных читателей, то теперь можно увидеть сценический вариант. И все благодаря появлению моноспектакля актера Игоря Миркурбанова.

Обилие мертвечины, описаний интимных мест и человеческих испражнений пришлись не по нраву среднестатистическому зрителю. С премьеры люди уходили возмущаясь. И слава Богу, считает психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова. Ибо, если бы народу сей труд понравился, это бы говорило о его «откровенном нездоровье».

По словам эксперта, писатели демонстрируют в своих произведениях нереализованные фантазии. По ним мы можем понять, что волнует человека, в чем он пытается получить психологическую разрядку. Если это трупы и фекалии – значит в них.

«Несколько лет назад доцент Олег Соколов написал художественную книгу, где описал себя и теперешнюю жертву. То есть он в своей нездоровой психике проиграл эту ситуацию. А через некоторое время, не имея возможности получить психологической разрядки, совершил то, что царило в его фантазиях.

Любая фантазия рано или поздно реализуется в той или иной степени. Поэтому мы не читаем Богомолова, а читаем классику, потому что здоровье притягивает здоровье, а нездоровье интересуется нездоровьем. Здесь можно ставить предварительный диагноз: кому интересен Богомолов – идите на кушетку к психоаналитику», — рассказала Teleprogramma.pro Людмила Полянова.