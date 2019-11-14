Сексолог рассказала, через сколько лет разведутся Собчак и Богомолов

Недавно психолог Олеся Миронова заявила всю страну, что Собчак еще пожалеет, что ушла от Виторгана к Богомолову. Дескать женщинам свойственно очаровываться парнями с «мадагаскарскими тараканами в голове». Но рано или поздно их эгоизм начинает брать верх и женщинам остается лишь тосковать по оставленным домовитым бывшим.

Оказалось, что практически такого же мнения придерживается и другой эксперт – сексолог Инна Чудинова.

«Думаю, что Ксения и Константин лет пять будут вместе. Возможно, у них появятся дети. Предполагаю, Ксения пожалеет, что ушла от Виторгана к Богомолову. Он все-таки создавал хороший семейный плацдарм, в нем был быт, уют, семейный очаг. А Богомолов – личность хоть и спокойная, но эпатажная. Я думаю, что он очень эгоистичен, тщеславен и самолюбив», — рассказала она Teleprogramma.pro.

Любопытно, что нумеролог Клара Кузденбаева, рассмотрев дату рождения Богомолова, тоже заявила о его эгоистичности.

«Богомолов родился в день, который в нумерологии называется «днем неопределенности» или «коридором стяжательства». Как правило, такие люди любят тянуть одеяло на себя, носители знака артистизма и знака творчества. Константин — личность талантливая и даже обладающая гипнотическими способностями и даром предвидения, хотя он ни в какие прогнозы не верит, ему присущ скептицизм и постоянное чувство неудовлетворенности. В течении дня у него бывают перепады настроения. Может даже проявляться в поведении деспотизм. При всех его душевных качествах ему присущ эгоизм. У него присутствуют комплексы, есть момент заниженной самооценки, в отношениях пасует», — поведал нумеролог.