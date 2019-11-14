«Эта пара не просто в ссоре»: Миро доказала, что Плющенко терпеть не может Рудковскую

По мнению блогера, фигурист уже не пытается сдерживать своих эмоций.

Лена Миро показала в своем блоге видеокадры с награждения премией «Женщина года» по версии журнала Glamour. На них Евгений Плющенко и Яна Рудковская, явно после какого-то семейного конфликта, поздравляют на сцене номинантов.

Руки у Плющенко в позе «закрытого человека», лицо напряженное, покрытое багровыми пятнами. Фигурист откровенно нервничает и периодически срывается на жену и ведущих мероприятия. Яна при этом пытается держать марку, наигранно улыбается и отшучивается.

В итоге к скрытому конфликту подключается Иван Ургант и говорит Евгению, что тот «будто бы отбывает наказание». На это Плющенко резко заявляет, что он действительно «отбывает наказание». Яне, кажется, неловко. Да и всем окружающим тоже…

«По одному только совместному видео пары с этого мероприятия можно писать диссертацию о кризисах в семейной жизни», — написала Миро.

По ее мнению, Плющенко уже тошнит от жены, а Рудковская продолжает бороться за свое счастье. «Женя не добивался Яну. Это Яна добивалась Женю: не мытьем так катаньем заставила его быть с собой. И вот – результат», — продолжила блогер.

Она уверена, что Рудковская до сих пор любит своего мужа, а вот он уже давно нет. «Эта пара – не просто в ссоре. В этой паре – нелюбовь мужчины по отношению к женщине», — написала она.

В итоге блогер пожалела Рудковскую, которой приходится вести себя подобно цепной собаке.

Напомним, ранее Лена рассказывала, что у Плющенко якобы есть любовница в Санкт-Петербурге.

Также Миро предполагала в своем Telegram-канале, что угрозы в Instagram в адрес сына Рудковской писала сама продюсер. Дескать, все ради пиара своего нового шоу.

Похоже, что Миро точит зуб на Рудковскую. Вы согласны?