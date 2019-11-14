Волочкову заставляют вытанцовывать на порванном линолеуме

Некогда звезда Большого театра, Анастасия Волочкова вынуждена коротать профессиональный век в узких площадях и на рваном линолеуме. На днях Анастасия выложила в stories кадры из своего тренировочного зала. В нем стену украшает огромный портрет балерины, а сама площадь, на первый взгляд, достаточно светлая и приятная. Однако у порога видно, что линолеум, которым покрыт пол, в буквальном смысле отрывается от основания. Кроме того, ни по периметру комнаты, ни у самого входа нет плинтусов, которые могли бы спасти пробелы в интерьере.

Напомним, что Волочкова официально перестала быть примой 16 лет назад – в 2003 году. Несмотря на это, балерина продолжает выступать, хоть и делает это в меньших масштабах. Чтобы же оставаться на прежнем уровне, Анастасия активно тренируется. Так, пару дней назад Настя опубликовала в личном профиле Instagram видео из зала, где она активно приглашает аудиторию заглянуть на ее новый спектакль.

«Посмотрите, как преобразился мой зал. Здесь появился фантастический совершенно линолеум. Тут и раньше был неплохой линолеум, но он был скользкий, а для балерин очень важно сцепление», — подчеркнула она.