СМИ сообщили об экстренной госпитализации Армена Джигарханяна

Новостной портал Mash сообщил об экстренной госпитализации актера Армена Джигарханяна. По словам представителей новостного ресурса, актера в экстренном состоянии доставили в больницу Москвы и в данный момент он находится в реанимации. Причиной такой срочности назвали хронические заболевания, которые обострились из-за затяжной пневмонии, от которой страдал Джигарханян. В данный момент актер находится под пристальным наблюдением врачей.