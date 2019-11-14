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СМИ сообщили об экстренной госпитализации Армена Джигарханяна

Актер находится в реанимации.

СМИ сообщили об экстренной госпитализации Армена Джигарханяна
Армен Джигарханян. Фото: Плешакова Анастасия/Архив "КП"

Новостной портал Mash сообщил об экстренной госпитализации актера Армена Джигарханяна. По словам представителей новостного ресурса, актера в экстренном состоянии доставили в больницу Москвы и в данный момент он находится в реанимации. Причиной такой срочности назвали хронические заболевания, которые обострились из-за затяжной пневмонии, от которой страдал Джигарханян. В данный момент актер находится под пристальным наблюдением врачей.

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Армен Джигарханянгоспитализацияреанимация
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СМИ сообщили об экстренной госпитализации Армена Джигарханяна
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