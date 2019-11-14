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Мечтающий о детях Плющенко предложил Рудковской усыновить ребенка

Фигурист рассказал, что его супруга уже давно не может забеременеть.

Мечтающий о детях Плющенко предложил Рудковской усыновить ребенка
Яна Рудковская. Фото: Иванко Юлия/Архив "КП"

16 ноября вся страна вновь будет наблюдать за приключениями звездной семьи Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Жизнь пары отнюдь не так безоблачна, как многие считают — во второй серии зрителям покажут прием у врача репродуктивной медицины. Как оказалось, пара давно мечтает о втором ребенке, но по каким-то причинам своими силами зачать младенца им не удается.

Яна Рудковская в анонсе выпуска рассказала, что пережила уже несколько процедур ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), но пока все впустую. Фигурист нелегко переживает сложившуюся ситуацию, он всегда мечтал о большой семье, в которой будет сразу пять детей. Евгений даже признался, что задумывается об усыновлении. Не исключено, что в будущем пара так и поступит.

Изменится ли что-нибудь в отношениях звездной пары после посещения врача, узнаем уже в эту субботу. Стоит отметить, что в финале прошлого выпуска «ЯнаСупер» Рудковская произнесла роковую фразу о расставании, перед этим неплохо погуляв по ночному Сочи с Димой Биланом. Зрители едва сдерживают нетерпение.

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«ЯнаСупер»Евгений ПлющенкоЯна Рудковская
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Мечтающий о детях Плющенко предложил Рудковской усыновить ребенка
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