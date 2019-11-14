52-летняя Поплавская спустя пять лет приняла предложение молодого избранника

Яна Поплавская в 2011 году развелась с продюсером Сергеем Гинзбургом после 25 лет совместной жизни. На тот момент их сыновья Никита и Клим уже были достаточно взрослыми, поэтому трудностей с разводом не возникло. По словам актрисы, после рождения второго ребенка супруг над ней издевелся, называя страшной и толстой. Тогда она поняла, что несчастна и решилась на расставание, хоть и финансово зависела от мужа.

Но вот уже больше четырех лет Яна счастлива с радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше 51-летней артистки на целых 12 лет. Разница в возрасте их не смущает. Когда-то ей очень понравился голос мужчины, а уже спустя несколько месяцев Евгений сделал ей предложение, но тогда он получил отказ. Попытки сделать актрису своей женой радиоведущий делал несколько раз, но только недавно получил положительный ответ.

«Ну, вы же знаете, я трусливая, я первый брак отстояла», — отметила Поплавская. «Я, наконец, согласилась на пятом году», — добавила она.

А избранник артистки заверил, что она все эти пять лет его проверяла. К слову, недавно Яна женила младшего сына. Она расплакалась на свадьбе Никиты, хоть торжество и было скромным. Как оказалось, сама она хочет устроить красивую церемонию и собрать гостей в ресторане. Праздник намечается пышным, так как только близких и родственников пара насчитала порядка 100 человек. Отметим, что сын рад за маму и даже хочет проводить ее к алтарю.

Также Поплавская призналась, что у нее намечается еще одно важное событие. Скоро завершится строительство ее с Евгением особняка. Они купили участок несколько лет назад в подмосковном поселке Алешино за 1,5 миллиона рублей. Местные жители уже прозвали его домом Красной Шапочки, об этом актриса поведала в программе Пятого канала «Светская хроника».