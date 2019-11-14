Мария Максакова слетела с катушек в момент, когда дарила молодому мужу квартиру

Мария Максакова после трагического убийства ее мужа Дениса Вороненкова пережила много невзгод. Неизвестные пытались выселить ее с сыном Иваном из квартиры в Киеве, также у нее непростые отношения с мамой, а с детьми от первого брака она не виделась уже очень давно, так как они живут в Москве. В прошлом году она тайно вышла замуж за Далхата Халаева, которому в качестве свадебного подарка подарила элитные апартаменты в Москве.

Позже Мария призналась, что брак был фиктивным. Она просто не хотела уезжать в Россию, чтобы продавать недвижимость. За нее это сделал Далхат, но он потом пропал вместе с деньгами от продажи. Сам мужчина заверил, что его обманули, и он не получил 45 миллионов рублей за квартиру. Оперная дива подала иск в суд, чтобы вернуть свое жилье. 14 ноября в СМИ появилась информация, что суд удовлетворил желание Максаковой.

Договор о дарении квартиры в Москве Далхату был признан незаконным. Артистке удалось доказать, что она находилась в подавленном психологическом состоянии и переживала нервное потрясение в момент сделки. В качестве ответчиков выступали адвокат Магомед Евлоев, на которого была оформлена доверенность, муж Марии Халаев и нынешний владелец квартиры на Краснопресненской набережной Мурат Мержоев, сообщает агентство «Москва».

Напомним, что ранее молодой супруг Максаковой утверждал, что якобы он выставил квартиру на продажу за 100 млн рублей, а Миржоев пообещал ему именно эту сумму, но в итоге заплатил всего 3 млн. Правда, документов, которые бы подтверждали его слова, он не предоставил.