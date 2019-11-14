НОВОСТИ

Звезда сериала «Султан моего сердца» пристроила дочь в кино

Александра Никифорова переживает за будущее маленькой актрисы.

Звезда сериала «Султан моего сердца» пристроила дочь в кино
Александра Никифорова. Кадр из фильма "Султан моего сердца"

Маленькая Аня, дочь актрисы Александры Никифоровой, известной по сериалам «Султан моего сердца» и «Анна-детективъ», пошла по стопам матери. Недавно она снялась в одном фильме со своей знаменитой матерью.

«Сегодня моя принцесса впервые играет в кино! И сразу решила подвинуть мамку, взяла мою же героиню, только пятилетней. Уже волнуюсь, что ей очень понравится», — написала в своем блоге Никифорова.

Агент актрисы отказался называть фильм, в котором участвовала начинающая актриса, сославшись на то, что пока это тайна. Но будем надеяться, что в скором времени зрители сами увидят малышку на экранах.

Отметим, что сама Александра начинала свой актерский путь в подростковом возрасте. В 13 лет она самостоятельно явилась в ТЮЗ и вошла в актерский состав театра. Поэтому не удивительно, что звезда «волнуется», что ее дочь тоже войдет во вкус. Ведь внешностью малышка пошла в маму. Не исключено, что актерским талантом тоже.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Султан моего сердца"Александра НикифороваЗвездные детисериал Султан моего сердца
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Звезда сериала «Султан моего сердца» пристроила дочь в кино
Интересно?
Поделись с друзьями: