Звезда сериала «Султан моего сердца» пристроила дочь в кино

Маленькая Аня, дочь актрисы Александры Никифоровой, известной по сериалам «Султан моего сердца» и «Анна-детективъ», пошла по стопам матери. Недавно она снялась в одном фильме со своей знаменитой матерью.

«Сегодня моя принцесса впервые играет в кино! И сразу решила подвинуть мамку, взяла мою же героиню, только пятилетней. Уже волнуюсь, что ей очень понравится», — написала в своем блоге Никифорова.

Агент актрисы отказался называть фильм, в котором участвовала начинающая актриса, сославшись на то, что пока это тайна. Но будем надеяться, что в скором времени зрители сами увидят малышку на экранах.

Отметим, что сама Александра начинала свой актерский путь в подростковом возрасте. В 13 лет она самостоятельно явилась в ТЮЗ и вошла в актерский состав театра. Поэтому не удивительно, что звезда «волнуется», что ее дочь тоже войдет во вкус. Ведь внешностью малышка пошла в маму. Не исключено, что актерским талантом тоже.