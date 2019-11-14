Обнаженную Нелли Ермолаеву с сыном на руках обвинили в детской порнографии

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Нелли Ермолаева подверглась критике поклонников. В Instagram она разместила откровенный кадр. На снимке девушка полностью обнажена. Но это еще полбеды. На руках она держит своего полуторагодовалого сынишку Мирона. На мальчике также нет одежды.

В Сети началась настоящая травля красавицы. Многие пользователи снимок не оценили. «Попахивает детской порнографией», «Что-то не очень, еще с таким большим мальчиком», «К чему такая фотография? Маме стыдно должно быть», — заявили в комментариях подписчики.

Надо сказать, что наряду с гневными комментариями нашлись и те, кто стал защищать Ермолаеву. Часть пользователей не увидела ничего страшного в том, что девушка опубликовала «голый кадр» со своим ребенком.

Добавим, что Нелли Ермолаева регулярно выкладывает на своей страничке откровенные снимки. Напомним, что экс-звезда проекта «Дом-2» стала мамой в феврале прошлого года. Ермолаева отмечала, что все свободное время старается уделять своему ребенку. При этом, как она говорила, сдувать пылинки с наследника она не намерена.