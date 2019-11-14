НОВОСТИ

«Я не шлюха»: Ольга Серябкина готова защищать свою честь

Певица обратилась к юристам после выхода программы Андрея Малахова «Прямой эфир. Рынок шкур».

«Я не шлюха»: Ольга Серябкина готова защищать свою честь
Ольга Серябкина. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Во время записи Youtube-шоу «Алена, Блин!» певица Ольга Серябкина (Molly) разговорилась на очень неприятную тему. Напомним, Андрей Малахов в одном из выпусков своей телепередачи на тему эскортниц «Прямой эфир. Рынок шкур» упомянул Наталью Рудову и Ольгу Серябкину. Ведущий даже хотел бы извиниться перед девушками лично, но актриса заблокировала его, а с певицей он не знаком. В итоге на шоу Ксении Собчак он объяснил все очень просто: «Поскользнулся на ровном месте».

В новом выпуске «Алена, Блин!» Ольга объяснила, что никогда не комментирует всякую чушь, которая о ней говорится. Она прекрасно понимает, что когда на обложку программы или поста кто-то ставит ее лицо, то рейтинг будет обязательно. Но когда её смешивают с девицами легкого поведения, Серябкину это возмущает.

«Я не шлюха. Каждый человек который будет использовать эту информацию будет получать по заслугам. Я обратилась в юридическую компанию, которая будет представлять меня в суде и эту ситуацию я доведу до конца»

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

MollyМакс ФадеевОльга Серябкина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я не шлюха»: Ольга Серябкина готова защищать свою честь
Интересно?
Поделись с друзьями: