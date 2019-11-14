«Я не шлюха»: Ольга Серябкина готова защищать свою честь

Во время записи Youtube-шоу «Алена, Блин!» певица Ольга Серябкина (Molly) разговорилась на очень неприятную тему. Напомним, Андрей Малахов в одном из выпусков своей телепередачи на тему эскортниц «Прямой эфир. Рынок шкур» упомянул Наталью Рудову и Ольгу Серябкину. Ведущий даже хотел бы извиниться перед девушками лично, но актриса заблокировала его, а с певицей он не знаком. В итоге на шоу Ксении Собчак он объяснил все очень просто: «Поскользнулся на ровном месте».

В новом выпуске «Алена, Блин!» Ольга объяснила, что никогда не комментирует всякую чушь, которая о ней говорится. Она прекрасно понимает, что когда на обложку программы или поста кто-то ставит ее лицо, то рейтинг будет обязательно. Но когда её смешивают с девицами легкого поведения, Серябкину это возмущает.