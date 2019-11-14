НОВОСТИ

Единственная дочь Диброва вышла замуж во Франции за армянина

В январе у Лады и ее супруга родилась дочь Мия.

Единственная дочь Диброва вышла замуж во Франции за армянина
Дибров выдал замуж единственную дочь/http://globallookpress.com/

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что его единственная дочь Лада уже несколько лет живет во Франции. При этом девушка вышла замуж. Правда, почему-то не за француза, а за армянина. Впрочем этот факт Дмитрия Диброва нисколько не расстраивает. В январе этого года у дочери телеведущего на свет появился ребенок. Девочку назвали Мией.

Дмитрий Дибров. Фото
Дочь Диброва нашла счастье во Франции/http://globallookpress.com/

«Теперь я армянский дедушка, а моя жена в 30 лет — армянская бабушка. Скоро поеду с Чулпан Хаматовой, она делает там какой-то благотворительный проект, надеюсь повидаться с малышкой», — сказал Дмитрий Дибров, которому исполнилось, кстати, 60 лет.

Отметим, что единственная дочь Дмитрия Диброва родилась от его второй супруги Ольги. В браке они состояли семь лет. Добавим, что у Диброва есть сын от первой жены, и сразу трое сыновей от четвертой супруги Полины Дибровой, с которой он счастлив уже более десяти лет. Кстати, их знакомство состоялось, когда Полине было всего 17 лет. Своего мужа она младше на 30 лет, однако паре это не мешает быть счастливыми.

Кстати, как сказал Дибров, свою нынешнюю жену он не ревнует. По словам звезды, их отношения с супругой строятся на доверии и взаимоуважении. Как добавил телеведущий, жену он часто радует букетами цветов. Его супруга больше всего любит фиолетовые оттенки, сообщает «СтарХит».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ДибровЛада ДиброваПарижПолина ДиброваФранция
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Единственная дочь Диброва вышла замуж во Франции за армянина
Интересно?
Поделись с друзьями: