Единственная дочь Диброва вышла замуж во Франции за армянина

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что его единственная дочь Лада уже несколько лет живет во Франции. При этом девушка вышла замуж. Правда, почему-то не за француза, а за армянина. Впрочем этот факт Дмитрия Диброва нисколько не расстраивает. В январе этого года у дочери телеведущего на свет появился ребенок. Девочку назвали Мией.

«Теперь я армянский дедушка, а моя жена в 30 лет — армянская бабушка. Скоро поеду с Чулпан Хаматовой, она делает там какой-то благотворительный проект, надеюсь повидаться с малышкой», — сказал Дмитрий Дибров, которому исполнилось, кстати, 60 лет.

Отметим, что единственная дочь Дмитрия Диброва родилась от его второй супруги Ольги. В браке они состояли семь лет. Добавим, что у Диброва есть сын от первой жены, и сразу трое сыновей от четвертой супруги Полины Дибровой, с которой он счастлив уже более десяти лет. Кстати, их знакомство состоялось, когда Полине было всего 17 лет. Своего мужа она младше на 30 лет, однако паре это не мешает быть счастливыми.

Кстати, как сказал Дибров, свою нынешнюю жену он не ревнует. По словам звезды, их отношения с супругой строятся на доверии и взаимоуважении. Как добавил телеведущий, жену он часто радует букетами цветов. Его супруга больше всего любит фиолетовые оттенки, сообщает «СтарХит».