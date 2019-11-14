Расфрендились: Серябкина и Фадеев решили взять паузу в отношениях

Новой гостьей Youtube шоу «Алена, Блин!» стала певица Ольга Серябкина (Molly), что получилось весьма символично, ведь неделю назад, в этой же студии, на вопросы отвечал Макс Фадеев. На логичный вопрос о нынешних отношениях с продюсером Максимом Фадеевым Ольга ответила с неохотой. Певица рассказала, что решение сделать паузу в отношениях было обоюдным. По ее словам, отношениям нужен апгрейд, потому как Ольга всегда чувствовала себя под его защитой, но теперь девушка должна научиться на 100% быть автономным артистом.

Звезды даже отписались друг от друга в социальных сетях, по словам певицы, предложение исходило от Максима, чтобы не маячить друг у друга перед глазами.

«Любой другой на моем месте открыл бы шампанское, а я не могла уснуть, я плакала как ребенок. Моя любовь к Максу всегда была как любовь к отцу, которого я потеряла» — рассказала Ольга.

По словам Ольги, если раньше музыку к ее текстам писал Фадеев, то сейчас она будет заниматься этим сама.