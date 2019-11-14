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Расфрендились: Серябкина и Фадеев решили взять паузу в отношениях

Molly рассказала, почему отписалась от продюсера в Instagram.

Расфрендились: Серябкина и Фадеев решили взять паузу в отношениях
Максим Фадеев и Ольга Серябкина. Фото: Кудрявов Борис/Архив "ЭГ"

Новой гостьей Youtube шоу «Алена, Блин!»  стала певица Ольга Серябкина (Molly), что получилось весьма символично, ведь неделю назад, в этой же студии, на вопросы отвечал Макс Фадеев. На логичный вопрос о нынешних отношениях с продюсером Максимом Фадеевым Ольга ответила с неохотой. Певица рассказала, что решение сделать паузу в отношениях было обоюдным. По ее словам, отношениям нужен апгрейд, потому как Ольга всегда чувствовала себя под его защитой, но теперь девушка должна научиться на 100% быть автономным артистом.

Звезды даже отписались друг от друга в социальных сетях, по словам певицы, предложение исходило от Максима, чтобы не маячить друг у друга перед глазами.

«Любой другой на моем месте открыл бы шампанское, а я не могла уснуть, я плакала как ребенок. Моя любовь к Максу всегда была как любовь к отцу, которого я потеряла» — рассказала Ольга.

По словам Ольги, если раньше музыку к ее текстам писал Фадеев, то сейчас она будет заниматься этим сама.

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Группа "Серебро"Макс ФадеевОльга Серябкина
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Расфрендились: Серябкина и Фадеев решили взять паузу в отношениях
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