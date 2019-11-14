НОВОСТИ

Шнуров в стихах высмеял перепалку Собчак и Богомолова с Михалковым

Лидер группировки «Ленинград» намекнул, что театр мужа светской львицы также «кормится из бюджетного корыта».

Шнуров в стихах высмеял перепалку Собчак и Богомолова с Михалковым
Шнуров высмеял спор Собчак и Михалкова/http://globallookpress.com/

Музыкант Сергей Шнуров в Instagram опубликовал стихотворение, которое посвятил перепалке четы Собчак-Богомолов с кинорежиссером Никитой Михалковым.

«Театр, фильм, субсидии открыты. Кто сожрал сверх нормы? Вот умора.
Хрюкая, с бюджетного корыта, кормятся все фигуранты спора.
Бьются за подход и место ближе. К отрубям. Объедки нынче сладки.
Меж собой грызутся, но оближут, нежно жопы их кормящей складки», — написал Шнуров.

В своем произведении, которое на этот раз обошлось без нецензурных слов, певец намекнул, что работы, как Михалкова, так и Богомолова оплачиваются из федерального бюджета, так что светской львице Ксении Собчак следовало бы помолчать, прежде чем затрагивать эту тему. Картины режиссера спонсирует «Фонд кино», а Богомолов возглавляет бюджетное учреждение культуры «Московский драматический театр на Малой Бронной».

Добавим, что громкая история началась с того, что спустя почти два месяца после свадьбы Собчак и Богомолова режиссер Никита Михалков в своей авторской программе на федеральном канале стал обсуждать эту тему. Звезд, которые приехали в ЗАГС на катафалке, он, в частности, назвал чертями. Светская львица не смогла промолчать. Она заявила, что очень удивлена критикой. Михалкова в шутку она назвала старым другом, который ее не забывает. Также телеведущая сказала, что режиссер получает свои деньги на съемки картин из федерального бюджета.

Добавим, что позже на защиту жены встал и режиссер Константин Богомолов. Его, судя по всему, тоже задели обидные слова коллеги в адрес его супруги.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакНикита МихалковСергей Шнуров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шнуров в стихах высмеял перепалку Собчак и Богомолова с Михалковым
Интересно?
Поделись с друзьями: