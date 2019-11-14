Шнуров в стихах высмеял перепалку Собчак и Богомолова с Михалковым

Музыкант Сергей Шнуров в Instagram опубликовал стихотворение, которое посвятил перепалке четы Собчак-Богомолов с кинорежиссером Никитой Михалковым.

«Театр, фильм, субсидии открыты. Кто сожрал сверх нормы? Вот умора.

Хрюкая, с бюджетного корыта, кормятся все фигуранты спора.

Бьются за подход и место ближе. К отрубям. Объедки нынче сладки.

Меж собой грызутся, но оближут, нежно жопы их кормящей складки», — написал Шнуров.

В своем произведении, которое на этот раз обошлось без нецензурных слов, певец намекнул, что работы, как Михалкова, так и Богомолова оплачиваются из федерального бюджета, так что светской львице Ксении Собчак следовало бы помолчать, прежде чем затрагивать эту тему. Картины режиссера спонсирует «Фонд кино», а Богомолов возглавляет бюджетное учреждение культуры «Московский драматический театр на Малой Бронной».

Добавим, что громкая история началась с того, что спустя почти два месяца после свадьбы Собчак и Богомолова режиссер Никита Михалков в своей авторской программе на федеральном канале стал обсуждать эту тему. Звезд, которые приехали в ЗАГС на катафалке, он, в частности, назвал чертями. Светская львица не смогла промолчать. Она заявила, что очень удивлена критикой. Михалкова в шутку она назвала старым другом, который ее не забывает. Также телеведущая сказала, что режиссер получает свои деньги на съемки картин из федерального бюджета.

Добавим, что позже на защиту жены встал и режиссер Константин Богомолов. Его, судя по всему, тоже задели обидные слова коллеги в адрес его супруги.