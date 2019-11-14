НОВОСТИ

Пригожин может обратиться в суд после интервью Михальчик

Продюсер не исключил, что руку к этой теме приложил Александр Шульгин.

Пригожин может обратиться в суд после интервью Михальчик
Пригожин может подать в суд на Шульгина и Михальчик/http://globallookpress.com/

Продюсер Иосиф Пригожин не исключил варианта, что может обратиться в суд после скандального интервью Юлии Михальчик в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1». В нем, в частности, экс-фабрикантка встала на защиту бывшего мужа Валерии Александра Шульгина и выразила свое недоумение, почему певица, если ее бил супруг, рожала от него детей.

Юлия Михальчик. Фото
Пригожин может обратиться в суд после интервью Михальчик/http://globallookpress.com/

«Может дойти до того, что я еще и в суд подам на них. Шульгин ее вообще ограбил. Валерия сама с колен встала, подняла детей, дала им образование. Она давала по триста концертов в год. Даже по-партнерски мог бы поступить. У вас совместные дети. Хотя бы половину отдай Валерии. Как бы вообще не оказалось, что он сам для Михальчик сценарий написал для этой программы», — сказал Пригожин.

Продюсер подметил, что у каждого человека есть свои скелеты в шкафу. В данном случае ни он, ни Валерия даже не думали поднимать этот вопрос. «За 16 лет, что я живу с Лерой, мне эта фамилия уже вот здесь в глотке. Притом, что дети хотели взять мою фамилию и хотели это сделать. Просто не стали. Что ему еще нужно? Пусть уже оставит в покое. Дети уже живут своей жизнью, их не надо воспитывать, давать образование. Детьми надо заниматься. Мало быть отцом. Надо быть мужчиной во всех смыслах этого слова», — заметил Пригожин.

Также он вспомнил непростые времена в жизни Валерии. «Лера бегала бедненькая два года. Ее видел весь цех в синяках. Черненькая, побитая вся. Что, она провоцировала его что ли? А сейчас, когда она стала сильной, крепкой, уже устоялась, стала народной артисткой России, любима миллионами людей. Но это случилось не из-за того, что ее кто-то побил, а из-за того, что она выдающаяся певица. Это достойный человек нашей Родины. Это реальный бриллиант. И каждый пытается ее запачкать», — сказал продюсер.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ШульгинВалерияИосиф ПригожинПрограмма "Судьба человека"юлия Михальчик
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пригожин может обратиться в суд после интервью Михальчик
Интересно?
Поделись с друзьями: