Пригожин может обратиться в суд после интервью Михальчик

Продюсер Иосиф Пригожин не исключил варианта, что может обратиться в суд после скандального интервью Юлии Михальчик в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1». В нем, в частности, экс-фабрикантка встала на защиту бывшего мужа Валерии Александра Шульгина и выразила свое недоумение, почему певица, если ее бил супруг, рожала от него детей.

«Может дойти до того, что я еще и в суд подам на них. Шульгин ее вообще ограбил. Валерия сама с колен встала, подняла детей, дала им образование. Она давала по триста концертов в год. Даже по-партнерски мог бы поступить. У вас совместные дети. Хотя бы половину отдай Валерии. Как бы вообще не оказалось, что он сам для Михальчик сценарий написал для этой программы», — сказал Пригожин.

Продюсер подметил, что у каждого человека есть свои скелеты в шкафу. В данном случае ни он, ни Валерия даже не думали поднимать этот вопрос. «За 16 лет, что я живу с Лерой, мне эта фамилия уже вот здесь в глотке. Притом, что дети хотели взять мою фамилию и хотели это сделать. Просто не стали. Что ему еще нужно? Пусть уже оставит в покое. Дети уже живут своей жизнью, их не надо воспитывать, давать образование. Детьми надо заниматься. Мало быть отцом. Надо быть мужчиной во всех смыслах этого слова», — заметил Пригожин.

Также он вспомнил непростые времена в жизни Валерии. «Лера бегала бедненькая два года. Ее видел весь цех в синяках. Черненькая, побитая вся. Что, она провоцировала его что ли? А сейчас, когда она стала сильной, крепкой, уже устоялась, стала народной артисткой России, любима миллионами людей. Но это случилось не из-за того, что ее кто-то побил, а из-за того, что она выдающаяся певица. Это достойный человек нашей Родины. Это реальный бриллиант. И каждый пытается ее запачкать», — сказал продюсер.