Валерия несколько дней не могла прийти в себя после интервью Михальчик

Как сказал продюсер Иосиф Пригожин, его супруге было очень обидно после определенных слов коллеги.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его жена Валерия в течение нескольких дней неважно себя чувствовала после интервью в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1», которое дала певица Юлия Михальчик. В нем, в частности, она встала на защиту бывшего мужа исполнительницы Александра Шульгина и выразила свое недоумение, почему певица, если ее бил супруг, рожала от него детей.

«Она пару дней не то, чтобы проплакала, но ей было очень болезненно. Она очень близко к сердцу восприняла это. Прошло уже 16 лет. Валерия давно уже об этом забыла. Пиар был нужен этой девочке Юлии Михальчик», — сказал Иосиф Пригожин.

Он также добавил, что сейчас ведет переписку с одной из своих знакомых, которую, как заверил Пригожин, подставила Юлия Михальчик. «Она вложила деньги в нее. И когда сейчас у этой женщины забрали троих детей, она ее кинула просто. Она в Михальчик миллионы вложила какие-то. Содержала ее, помогала ей. Кто ее просил давать это интервью? Зачем?» — задался вопросом Иосиф Пригожин.

Как отметил продюсер, основную задачу, которую ставила Михальчик, заработать денег на Валерии. «Но время это ушло. Занимайтесь своей личной жизнью, но не ставьте оценки поступкам Валерии. Она никто, чтобы ставить оценки певице Валерии. Каждый раз приходится бороться за право, чтобы просто нормально жить и существовать. Валерия вообще никого не трогает. Я просто призываю людей к элементарной порядочности», — сказал Иосиф Пригожин.