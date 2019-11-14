Глава организации «Право на оружие» о стрельбе в Благовещенске: «Стреляет не ружье, а человек»

Глава организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев не поддержал появившуюся идею поднять возраст владения оружием после стрельбы в колледже Благовещенска. В эфире Радио «Комсомольская правда» специалист отметил, что причина происходящего не в самом оружии, ведь чаще всего преступления совершаются не с использованием пистолетов и ружей, а именно бытовыми предметами – ножами, утюгами, тяжелыми предметами.

«Из легального огнестрельного оружия в год убивают не больше 500 человек. Из бытовых предметов – 30 тысяч. Стреляет и убивает не предмет какой-либо, а человек», – уверен эксперт.

Ванеев также отметил – предыдущие поколения сталкивались с «колумбайном» значительно реже, потому что у людей был вполне определенный враг – фашизм. Сейчас же наблюдается разобщение среди молодежи, а также фиксируется изменение менталитета.

«После войны был единственный враг – фашизм. Раньше была единая идеология, братство и единство. Сейчас запрещена идеология. Сейчас не воспитывают человека, а преподают предметы», – резюмировал глава.